Aeroporto Comiso: Ryanair sarà sostituito da Aeroitalia. Dal 15 maggio

Dal 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani. “Dal prossimo 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Comiso” l’ha detto il presidente Schifani a seguito di un colloquio telefonico con Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. Le tratte aeree saranno: Comiso-Bergamo, Comiso- Roma Fiumicino e Comiso-Forlí. Da lunedì nel sito www.aeroitalia.com i voli saranno aperti alla vendita.

Schifani si mostra critico con il vettore aereo. “Ryanair in questi giorni ha tagliato i voli con Comiso: è un fatto grave. Allontana i rapporti tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair mi aveva chiesto di incontrarmi ma io ho detto che il governatore li avrebbe incontrati solo quando avrebbero avuto una proposta di riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. Non l’avevano, non li ho incontrati. La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza? Sta succedendo? Lavoreremo su questo”.

Svolto confronti in Prefettura a Ragusa

E in attesa della riunione della Commissione Trasporti Ars convocata per il 26 aprile a Palermo, si guarda anche al nuovo bando per la continuità territoriale che sarà affidato ad Enac. Sembra che il bando sia quasi pronto. Intanto oggi pomeriggio in Prefettura a Ragusa si è svolto un tavolo urgente di confronto a cui hanno partecipato i sindaci di Ragusa e Comiso, Peppe Cassì e Maria Rita Schembari, il rappresentante di Sac, Rosario Di Bennardo e il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Gurrieri, che assieme a Cassì aveva chiesto un incontro. Auspicato nuovo confronto tra Ryanair e Sac su Comiso anche per favorire un corretto avvio della stagione estiva. Il prefetto Ranieri sta seguendo da vicino.

Al via continuità territoriale

Schifani e l’assessore regionale Arico’ sono pronti ad attivare la continuità territoriale. “Dispiace constatare come incomprensioni tra Sac e Ryanair abbiano portato alla revoca degli accordi tra la compagnia aerea e la stessa società di gestione aeroportuale, cancellando così i voli da e per l’aeroporto di Comiso. Riteniamo che questo scalo aereo sia un importante volano economico e sociale per l’intero comprensorio sud-orientale della Sicilia e per questo è già previsto che il dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti emetterà in tempi brevissimi un bando – già finanziato da un apposito capitolo del bilancio regionale – per assicurare all’aeroporto di Comiso la continuità territoriale. Così non saranno dispersi i tanti passi avanti fatti dall’aeroporto e dalle istituzioni locali fin dalla sua apertura e si potrà avere un vettore che risponda alle esigenze di trasporto dei residenti del comprensorio”. Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, intervenendo sul caso Sac-Ryanair.



Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha già convocato, lo scorso 6 aprile, i rappresentanti della Sac, dell’Enac e del Comune di Comiso per avviare il prossimo 26 aprile, insieme al dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la conferenza dei servizi propedeutica all’attivazione della continuità territoriale per l’aeroporto di Comiso. “Nel futuro dello scalo ibleo – ribadisce il presidente Schifani – riteniamo ci debba essere la sede dell’area cargo, nell’ottica di incrementare la mobilità delle merci, come già preannunciato nei mesi scorsi. Siamo certi che riusciremo a trovare un’altra compagnia che collegherà le principali città italiane con questa parte della Sicilia”.

I ringraziamenti di Sac

Il presidente e l’amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi, esprimono un sentito ringraziamento al presidente della Regione, Renato Schifani, “per il sostegno continuo e determinante che ha mostrato nei confronti della rete aeroportuale Catania-Comiso”. “In particolare – si legge nella nota – per aver contribuito alla buona riuscita dell’operazione portata avanti con la compagnia Aeroitalia per garantire i collegamenti dello scalo ragusano con Roma, Bergamo e Forlì, dopo la cancellazione dei voli operati da Ryanair. Da tempo SAC, insieme alla stessa Aeroitalia e ad altri vettori sta lavorando per garantire una maggiore e migliore offerta da e per l’aeroporto di Comiso, e la pronta attivazione del Governo regionale a sostegno anche di queste iniziative dimostra ancora una volta la vicinanza del presidente Schifani al comparto aeroportuale della Sicilia orientale. Da lunedì i voli che saranno messi in vendita da Comiso garantiranno la mobilità di un’ampia fetta di siciliani e, in particolare, i flussi turistici che attendiamo numerosi nei prossimi mesi. Ringraziamo inoltre la compagnia Aeroitalia e il suo amministratore delegato, Gaetano Intrieri, per la pronta risposta e disponibilità”.