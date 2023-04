Fuga da Comiso. Wizz Air in soccorso dei passeggeri Ryanair: “Volate da Catania”

Tutti in soccorso dei passeggeri Ryanair abbandonati al loro destino dopo che la compagnia irlandese, di punto in bianco, ha annullato tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto degli iblei così, senza neanche un giorno di preavviso. Un braccio di ferro con la Sac deleterio solo per i passeggeri.

LA PROPOSTA DI WIZZ AIR



La compagnia ungherese low cost Wizz Air, annuncia così delle tariffe di salvataggio per chi ha acquistato da Ryanair i biglietti con partenza da Comiso e sono stati cancellati. “A partire da oggi, i passeggeri interessati – si legge nella nota di Wizz Air – possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da Catania a Milano Malpensa, Bologna e Venezia, garantendo loro la possibilità di viaggiare quest’estate e oltre. Per le cancellazioni del prossimo inverno, sono invece disponibili tariffe speciali sui voli da Catania a Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia a partire da novembre 2023”. Un prezzo speciale di “salvataggio”: da 54,99 euro, previa disponibilità su ciascun volo. I passeggeri possono prenotare sul sito ufficiale di Wizz Air utilizzando i 6 caratteri della loro prenotazione Ryanair. Un po’ come quando ci si lascia con la fidanzata e subito l’amico ne approfitta per dirgli, “Hey Ciao”.

TUTTI VERSO CATANIA

Un’abile operazione di marketing che campeggia sul sito della compagnia. Fermo restando che tutto questo avviene partendo da Catania. Ovviamente, nulla, neanche le briciole per l’aeroporto di Comiso, abbandonato al suo destino di desolazione sempre più evidente oramai. I voli Ryanair da coprire sono per Bologna, Milano, Venezia, Pisa e Roma. Wizz Air offre soltanto Bologna, Milano e Venezia, nulla per i poveri passeggeri di Roma e Pisa. Forse bisognerebbe solo avere il coraggio di ammettere la desolante verità: l’aeroporto di Comiso è finito. Ormai, nessuno crede più nello scalo degli iblei. Il claim che tutti propongono è solo uno: volate da Catania.