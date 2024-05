Bimba investita a Giarratana

Un grave episodio si è verficato nel tardo pomeriggio di ieri a Giarratana, lungo la via principale, corso Umberto. Una bambina di 10 anni di origine straniera è stata investita da un’auto.

A causa del forte impatto, la bimba ha subito un serio trauma e altre contusioni e per questo motivo è stata trasportata al Cannizzaro di Catania. Non si ha ancora chiarezza sulla dinamica dell’incidente per il quale vi sono indagini da parte dei carabinieri della stazione di Giarratana.

Al momento, la bimba sembra essere fuori pericolo.

