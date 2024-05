Rubavano negli esercizi commerciali e dalle auto in sosta: due persone denunciate a Modica

Sono accusati di aver derubato i cittadini e per questo due persone sono state denunciate dalla polizia a Modica con l’accusa di reati contro il patrimonio. Tra le vittime, anche dei turisti.



Nel primo caso, grazie alla denuncia dell’esercente e all’analisi delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno identificato l’autore di un furto con scasso in un negozio di generi alimentari. Nonostante il ladro fosse inizialmente travisato, la sua identità è stata svelata grazie alla visione delle immagini precedenti, che mostravano il soggetto fare un sopralluogo nell’attività prima del furto. Il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è denunciato per furto aggravato.

FURTI ANCHE ALLE AUTO IN SOSTA



Nel secondo caso, un uomo è stato denunciato per due furti avvenuti mentre aspettava il momento opportuno per rubare dalle auto non chiuse. Anche in questo caso, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuare il ladro, un giovane straniero residente a Modica con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

