Puntarazzi, blackout e sbalzi di corrente: elettrodomestici in tilt, cittadini esasperati

Contrada Puntarazzi a Ragusa “vittima” di continui sbalzi elettrici. Sono stati i residenti a segnalare problemi causati dagli sbalzi di elettricità che si verificano troppo spesso, causando danni agli elettrodomestici e disagi ai residenti.

Gli sbalzi di corrente possono essere causati da vari fattori esterni o interni all’abitazione.

Tra le cause più comuni ci sono i temporali, durante i quali forti scariche elettriche attraversano l’atmosfera sotto forma di fulmini. Se i fulmini colpiscono l’abitazione, un’antenna o una parte esposta dell’impianto elettrico, tale scarica può portare un sovraccarico di tensione. Questo sicuramente è il fattore più comune, ma non è il solo: guasti, manutenzioni sulla linea generale, fili scoperti in casa e problemi dovuti a un impianto troppo vecchio possono provocare non solo cali di tensione, ma anche interruzioni prolungate dell’erogazione di energia elettrica.



Se si vive in zone piuttosto isolate l’impianto elettrico potrebbe essere sottodimensionato per le effettive necessità della popolazione. Se la popolazione è cresciuta velocemente nel corso degli anni, e l’impianto non è stato adeguato, si potrebbero verificare cali e picchi di tensione.

La consigliera comunale Rossana Caruso ha chiesto all’amministrazione comunale di avviare controlli o predisporre azioni per affrontare il problema. Importante sarebbe anche un coordinamento con la compagnia di distribuzione elettrica, affinché venga sollecitato un intervento tempestivo. “I cittadini hanno il diritto di ricevere informazioni chiare sui tempi e sulle modalità di risoluzione della problematica”, conclude Caruso.

