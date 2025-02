Pronto intervento sociale a Scicli, come funziona davvero? Il servizio passato ai “raggi x”

Ai raggi ics tutti i servizi erogati dal Comune. Ne chiede la “fotografia” il gruppo di Forza Italia dopo alcuni giorni dalla pubblicazione dell’attivazione del nuovo servizio di pronto intervento sociale sul sito social dell’ente e dopo quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi. “L’aver pubblicizzato il numero verde ed il servizio di pronto intervento sociale sulla pagina facebook del Sindaco e attraverso una serie di comunicati stampa all’amministrazione Marino si è ritorto contro come un boomerang – sottolineano gli azzurri – noi di Forza Italia Scicli abbiamo scoperto che la centrale operativa, a cui fa capo il numero in questione, in quelle due giornate sia stata surclassata di telefonate di persone che richiedevano assistenza per l’acquisto della spesa, per pagare le bollette, l’affitto, di persone con problemi di sfratto, situate in case fatiscenti con tanto di fotografie allegate. Il problema si è posto nel momento in cui chi chiamava veniva rimandato ai servizi sociali del Comune di residenza per la presa in carico. Non è vero, quindi, che il numero verde fa capo direttamente al Comune di Scicli? Non è vero che ad assistere le emergenze giunga un’Unità di Strada, formata da un team messo a disposizione dai servizi sociali del Comune? Ed allora cosa è vero?”.

C’è stato fraintendimento fra le persone, questo sembrerebbe certo.

Quando interviene il servizio di pronto intervento sociale? “Il numero verde non è di competenza del Comune di Scicli ma della Centrale Operativa che fa capo alla Coop. L’Arca di Modica, che cura le emergenze, è vero che le chiamate in emergenza sono solo quelle in cui risulta in pericolo grave l’integrità e l’incolumità della persona o del nucleo familiare e che impongono una protezione immediata, è vero che non prendono in carico le urgenze, che afferiscono a condizioni che non mettono in pericolo la sopravvivenza o l’incolumità della persona o della famiglia, pur richiedendo una risposta tempestiva – spiega la segreteria di Forza Italia – si tratta invero di situazioni che dovrebbero già essere state prese in carico dai servizi sociali del Comune. Allora ci chiediamo come è possibile che a Scicli vi siano situazioni al limite della povertà estrema non emerse e sconosciute ai servizi sociali? Esiste una programmazione dei servizi e se sì, perché non viene attivata? Il servizio di pronto intervento sociale esiste dal 2023, rientra nel Piano di attuazione locale della quota del Fondo povertà ed è previsto nei livelli essenziali delle prestazioni sociali”.

