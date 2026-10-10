Promozione, derby della verità al Pietro Scollo: Frigintini e Comiso a caccia della prima vittoria

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Il Frigintini torna davanti al proprio pubblico per un derby che, nonostante sia soltanto la terza giornata di campionato, mette già in palio punti pesanti. Domani pomeriggio, alle 15.30, allo stadio “Pietro Scollo” di contrada Caitina, i rossoblù allenati da Ciccio Di Rosa ospiteranno il Comiso in una sfida tutta iblea, valida per il girone D del campionato di Promozione.

Entrambe le formazioni sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Frigintini ha conquistato un punto nelle prime due giornate ed è reduce dalla sconfitta sul campo della Sommatinese, maturata al termine di una prestazione che avrebbe meritato un risultato diverso. Il Comiso, invece, si presenta all’appuntamento ancora fermo a quota zero, dopo due sconfitte consecutive. Una partenza difficile per i verdearancio, tornati in Promozione grazie al ripescaggio, ma che nelle prime uscite hanno comunque dimostrato organizzazione e capacità di competere nella categoria.

Per Cicero e compagni, il ritorno al “Pietro Scollo” rappresenta l’occasione per dare una svolta alla stagione e regalare la prima soddisfazione ai tifosi. La squadra di Di Rosa, nonostante l’amarezza per il risultato di Sommatino, ha mostrato solidità e la capacità di affrontare gli avversari a viso aperto.“Dobbiamo ripartire dalle prestazioni contro Pro Ragusa e Sommatinese”, spiega il tecnico rossoblù Ciccio Di Rosa. “I ragazzi sono sereni perché guardano a un percorso che portiamo avanti da dodici mesi. Ci aspetta una sfida importante e impegnativa contro un Comiso ben organizzato, che come noi scenderà in campo con grande determinazione per conquistare punti fondamentali in chiave salvezza. Siamo pronti, mentalmente lucidi e consapevoli delle nostre possibilità”.

L’allenatore insiste soprattutto sull’atteggiamento con cui affrontare una partita che, per tradizione e rivalità territoriale, presenta sempre motivazioni particolari. “Dal punto di vista motivazionale il derby è semplice da preparare, ma lo stesso vale per tutte le partite. Abbiamo un gruppo giovane ma maturo, che sa quanto sia importante lavorare durante la settimana sotto il profilo tattico, tecnico, fisico e soprattutto mentale. È proprio l’aspetto mentale che spesso fa la differenza”.

La classifica rende il confronto ancora più delicato. Frigintini e Comiso condividono infatti l’obiettivo della permanenza in Promozione e sanno che gli scontri diretti possono assumere un peso determinante nel corso della stagione. “Siamo soltanto all’inizio del campionato, ma i punti in palio sono già importanti”, conclude Di Rosa. “Entrambe le squadre vogliono mantenere la categoria e questa partita avrà un significato particolare nel percorso verso i rispettivi obiettivi. La affronteremo con fiducia, autostima e piena consapevolezza dei nostri mezzi”.

Il derby Frigintini-Comiso prenderà il via alle 15.30 e sarà diretto da Damiano Placido Scaccianoce della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpello e Stefano Terrana, entrambi della sezione AIA di Caltanissetta.

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