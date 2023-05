Prevenzione disturbi alimentari. A Scicli scuola ed Asp 7 insieme per raggiungere i giovani

Il progetto “Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare” prenderà il via il prossimo 11 maggio per concludersi il 31 dello stesso mese. L’iniziativa è dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” e dell’Asp 7 di Ragusa. Con essa saranno raggiunti gli studenti che frequentano le dieci prime classi della scuola. Un progetto importante sopratutto in questo periodo adolescenziale e solo grazie alla collaborazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa si sta riuscendo in questa campagna di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nei giovani. Gli incontri saranno tenuti da specialisti del Consultorio familiare di Scicli.

Disturbi alimentari, cosa e perchè.

Sono comportamenti o meglio patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e da una eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Sono riconducibili, maggiormente, al periodo adolescenziale e investono soprattutto le ragazze. A tutti è noto che soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una persona, delle famiglie e compromette ogni rapporto con l’esterno.

La scuola rappresenta un luogo dove si intrecciano molte storie di vita.

“La scuola è il luogo dove i ragazzi intessono relazioni, dove avviene il primo incontro con il contesto sociale al di fuori della famiglia e dove il benessere e il disagio emergono nelle relazioni con gli insegnanti e con i pari – spiega il dirigente scolastico Enzo Giannone – affiancandosi alla famiglia nel delicato compito di aiutare i ragazzi a crescere, la scuola rappresenta un importante e prezioso interlocutore nella prevenzione di disturbi quali anoressia, bulimia e obesità, che spesso hanno l’esordio proprio nell’adolescenza”.