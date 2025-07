Premio Ragusani nel Mondo: nasce la sezione “Giovani”, ecco chi sono i premiati

Ragusa si prepara a vivere un’edizione speciale del Premio Ragusani nel Mondo, giunto alla sua 30ª edizione, con una grande novità: la nascita della sezione “Giovani”, dedicata ai talenti under 30 che stanno facendo parlare di sé in Italia e nel mondo. Sabato 26 e domenica 27 luglio, in Piazza Libertà, cinque giovani iblei di grande talento saranno protagonisti, portando all’attenzione storie di eccellenza e passione.

I nomi

Cinque nomi, cinque storie diverse e brillanti: Loris Fichera, ingegnere specializzato in robotica medico-chirurgica con progetti di ricerca negli Stati Uniti; Lorenzo Guardiano, egittologo e filologo, docente in prestigiose università italiane; Ruben Micieli, pianista e compositore vincitore di decine di concorsi internazionali; e i gemelli jazzisti Giovanni e Matteo Cutello, due tra i più promettenti musicisti della scena jazz italiana.

Questa nuova sezione valorizza la forza delle nuove generazioni iblee, che con talento e determinazione stanno costruendo carriere straordinarie e rappresentano il futuro del territorio. Il Premio Ragusani nel Mondo si conferma così un appuntamento che non solo celebra il passato e il presente, ma guarda con fiducia e orgoglio al domani.

La manifestazione, presentata dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, vedrà anche l’ospite d’eccezione della Banda della Marina Militare Italiana, con due serate di musica e cultura a ingresso gratuito. Tra i premiati anche figure di rilievo internazionale nei settori dell’impresa, della medicina e del giornalismo, e un omaggio speciale a Domenico Pisana per il suo impegno nella diffusione della cultura iblea.

© Riproduzione riservata