Papa Francesco amico dei Ragusani nel mondo

In Argentina, a Buenos Aires, la delegazione dei Ragusani nel Mondo lo avevano conosciuto prima che diventasse Papa. Era il 2000. Allora era ancora l’arcivescovo della capitale argentina. In occasione di un incontro dell’Associazione Ragusani nel Mondo, una delegazione – guidata dal vescovo Urso e accompagnata da personalità del mondo istituzionale, tra cui l’allora sindaco di Buenos Aires e il ministro dell’Istruzione argentino di origini ragusane, l’on. Vassallo – ebbe modo di incontrarlo poco prima della Messa in Cattedrale. Stessa fisionomia, stesso sorriso gentile, la stessa capacità di ascolto. Nessuno, ovviamente, poteva immaginare che quel vescovo attento e semplice sarebbe diventato il Papa che avrebbe cambiato per sempre il volto della Chiesa. Quell’incontro lasciò un segno profondo in tutti i presenti,. Rivederlo poi, anni dopo, come Pontefice, fu un’emozione difficile da raccontare.

