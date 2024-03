I gemelli Cutello, jazzisti chiaramontani, ospiti di Fiorello a Viva Rai 2

Risveglio “esplosivo” come ogni mattina a Viva Rai2, il divertente programma condoto da Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. In compagnia dell’allegra banda di Fiorello, stamani anche i “Cutello Brothers”, i fratelli gemelli chiaramontani che da anni si dedicano al jazz.

CHI SONO I GEMELLI CUTELLO

I gemelli Cutello hanno 25 anni: sono Matteo alla tromba e Giovanni al sassofono. Nati nel paesino di Chiaramonte Gulfi, partiti dalla banda di questo piccolo paese, sono riusciti a perfezionare i loro studi al Berklee College of Music di Boston. Avvicinare il jazz ai più, contaminandolo con elementi moderni elettronici: questa la loro ambizione. Stamani, la loro esibizione è stata scoppiettante, insieme ad un altro jazzista, Stefano Di Battista, e a un Fiorello decisamente “improvvisato” alla tromba. Il programma di Fiorello, oltre a commentare notizie e fatti accaduti in stile ironico e pungente ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore, è un condensato di momenti di varietà dal ritmo elevato: musica, canzoni, balletti, duetti, gag con ospiti e compagni di gioco, un cast comunque in continua evoluzione.

