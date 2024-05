Ragusa al lavoro per ottenere il riconoscimento DOP del pane di pasta dura

Il profumo del pane evoca sensazioni profonde e legate alla vita quotidiana, richiamando ricordi di cose essenziali e saporite, spesso associati a momenti di condivisione familiare e affetto. Il pane rappresenta un legame con la terra madre e ha sempre occupato un posto centrale nella storia dell’umanità, essendo non solo un alimento ma anche un simbolo ricco di significati culturali e spirituali.

Iniziativa per il riconoscimento DOP del Pane di Pasta Dura

Il pane, e in particolare il pane di pasta dura, è visto come un elemento di grande valore storico e culturale. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale di Ragusa ha avviato un percorso volto a tutelare, promuovere e ottenere la denominazione di origine protetta (DOP) per questo prodotto.

Promotori dell’iniziativa

L’iniziativa è stata lanciata dai Club Service di Ragusa (Lions, Rotary e Soroptimist) ed è stata prontamente sostenuta dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari. Il coinvolgimento dei panificatori e dei titolari di mulini è stato fondamentale per avviare il processo verso il riconoscimento DOP.

Prima fase del percorso

Il 9 maggio scorso, presso l’assessorato allo Sviluppo Economico, si è svolta una prima riunione di approfondimento con rappresentanti delle associazioni di categoria, molitori e panificatori. Durante questo incontro, è stata concordata l’istituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti delle associazioni per seguire in modo dettagliato l’iter procedurale.

Supporto del Consorzio del Pane di Altamura

Un contributo significativo verrà dal Consorzio del Pane di Altamura, che ha già ottenuto il riconoscimento DOP per il Pane di Altamura. Il Consorzio ha espresso la propria disponibilità a supportare il processo per il riconoscimento DOP del Pane di Pasta Dura, condividendo la propria esperienza e affrontando le fasi preliminari necessarie.

Valore culturale e tecniche di produzione

Il riconoscimento DOP mira a ricostruire e valorizzare la storia e i valori legati alla produzione del pane di pasta dura. Questo pane è il risultato di una filiera composta da sapienti preparazioni che includono l’impiego di grani autoctoni, l’uso dell’acqua, le fasi di impasto e cottura, tutte tecniche che rappresentano un vero e proprio rituale trasformando il pane in un alimento essenziale per la vita.

Convegno alla Camera di Commercio

Per proseguire questo percorso, è stato organizzato un convegno alla Camera di Commercio, previsto per le ore 18 del 31 maggio. Questo evento rappresenterà un’importante occasione di confronto e approfondimento per tutti i soggetti coinvolti nel progetto di certificazione DOP del Pane di Pasta Dura.

L’iniziativa non solo punta a tutelare un prodotto tipico, ma anche a promuovere un pezzo della cultura e della tradizione locale, valorizzando il lavoro e la sapienza artigianale dei panificatori e dei molitori del territorio.

© Riproduzione riservata