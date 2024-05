La spiaggia di Punta di Mola vittima degli incivili: non solo rifiuti abbandonati, ma anche “feste” non autorizzate

Comportamenti incivili sulla spiaggia di Punta di Mola, situata nel territorio ragusano ma con una porzione appartenente a Santa Croce. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di persone che frequentano la spiaggia.

Oltre ai rifiuti, vengono compiuti anche atti altri “incivili”

Dopo aver bevuto, avrebbero abbandonato le bottiglie e la plastica e inoltre avrebbero compiuto altri atti di inciviltà come ad esempio espletare i bisogno fisiologici in pubblico, spesso vicino alle abitazioni dei residenti. Inoltre, l’area sarebbe stata perfino “ammobiliata” con panche e tavolini, trasformandola in una sorta di luogo di ritrovo non autorizzato. I residenti, inoltre, hanno segnalato che durante la scorsa estate venivano organizzate anche feste e nonostante il sopralluogo da parte della polizia municipale effettuato qualche tempo fa, il problema non si è risolto. Per questo motivo, con l’arrivo della bella stagione, i residenti chiedono maggiori controlli della zona, ad esempio potenziando la sorveglianza e impementando i servizi di pulizia regolari per mantenere l’area libera dai rifiuti.

