Pozzallo, Quintilia Celestri denuncia l’insulto social: anche le parole sono violenza

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La scelta di rendere pubblico un commento offensivo proprio oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non è casuale. «La violenza è fisica, verbale, fatta di gesti e parole».

Un mese fa, il 25 ottobre, Quintilia Celestri annunciava la propria candidatura a sindaco, condividendo sui social l’emozione per quella nuova sfida e la gratitudine nei confronti delle tante persone che avevano scelto di esserle accanto in un momento così importante. Tra i numerosi commenti ricevuti, però, ce n’era uno dai contenuti offensivi e denigratori, che oggi ha deciso di rendere pubblico, oscurando il nome e il volto dell’autore.

Una scelta tutt’altro che casuale: Celestri ha voluto farlo proprio oggi, 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per accendere i riflettori su una forma di violenza spesso sottovalutata, quella verbale.

«Parole di un uomo da nulla che però, purtroppo, non è un’eccezione rara», scrive Celestri nel suo post, spiegando come episodi di discriminazione e atteggiamenti offensivi nei suoi confronti non siano stati isolati. In altre occasioni, racconta, anche il suo ruolo di donna nelle istituzioni è stato accompagnato da comportamenti che considera indegni.

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Nel suo messaggio, Quintilia Celestri allarga la riflessione ben oltre il singolo episodio, sottolineando come la violenza contro le donne non si manifesti soltanto attraverso aggressioni fisiche, ma anche mediante parole, gesti e atteggiamenti capaci di umiliare, sminuire e negare valore alla persona.

«La violenza è fisica, verbale, fatta di gesti e parole. È sopraffazione; è ridurre la Donna a mero oggetto di sottovalutazione, immiserirla, banalizzarla», scrive.

La decisione di non mostrare l’identità dell’autore del commento viene spiegata dalla stessa Celestri come una scelta di rispetto, un principio che rivendica anche nel momento in cui denuncia quanto accaduto. E affida a una riflessione personale un passaggio significativo del suo intervento, auspicando che quell’uomo possa ripensare alle proprie parole e provare vergogna, pensando alle donne della sua stessa famiglia.

C’è poi un riferimento diretto al suo impegno pubblico e alla sua candidatura a sindaco. Per Celestri, infatti, utilizzare parole offensive per sminuire una donna che sceglie di impegnarsi nella vita amministrativa e politica della propria città significa contribuire a una cultura discriminatoria che non può essere considerata normale né tantomeno accettabile.

Il suo è dunque un messaggio che, partendo da un episodio personale, diventa un invito collettivo alla consapevolezza. «Ogni uomo faccia in modo che con il proprio esempio, con le proprie azioni, con ciò che dice e ciò che pensa riduca esseri come questo al nulla, all’oblio», scrive.

La conclusione è affidata a un richiamo che va oltre la ricorrenza di oggi: il 25 novembre, sostiene Celestri, può lasciare davvero una traccia profonda soltanto se accompagnato da un impegno quotidiano, fatto di educazione civile e morale e, soprattutto, di rispetto autentico.

Perché la lotta alla violenza di genere non può esaurirsi in una giornata di celebrazioni, iniziative e dichiarazioni. Deve continuare ogni giorno, anche attraverso il linguaggio che utilizziamo, i comportamenti che adottiamo e il modo in cui riconosciamo la dignità delle donne in ogni ambito della società, compreso quello politico e istituzionale.

Perché anche la violenza verbale è violenza.

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