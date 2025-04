Pozzallo avrà finalmente un Presidio Territoriale di Emergenza: un traguardo atteso da anni

Dopo anni di richieste e appelli istituzionali, Pozzallo potrà finalmente contare su un Presidio Territoriale di Emergenza (PTE), presidio sanitario fondamentale per una comunità numerosa e in costante crescita come quella del centro costiero ibleo.

La sede del PTE sarà nei locali della nuova Casa di Comunità di via Orione, già sede della Guardia Medica. Una soluzione che consentirebbe la presenza continuativa di un medico H24, colmando un vuoto assistenziale particolarmente sentito dai cittadini e proprio per consentire l’attuazione di questa soluzione logistica , i locali della Casa di Comunità sono stati già visitati dagli ispettori chiamati a questo tipo di valutazione. Il potenziamento dei servizi sanitari territoriali a Pozzallo giunge, dunque, a un punto di svolta, rispondendo a una richiesta che si è fatta nel tempo sempre più pressante, non solo per la posizione strategica della città e la presenza di importanti flussi migratori e turistici, ma anche per garantire il diritto alla salute dei suoi residenti. L’auspicio condiviso è che questa scelta non resti sulla carta, ma si traduca in un intervento concreto e celere, capace di restituire a Pozzallo un presidio di emergenza che dovrebbe essere considerato imprescindibile in qualsiasi territorio ad alta densità demografica.

© Riproduzione riservata