Pnrr sport, nel ragusano oltre 11 milioni di euro su nove impianti

Dal Pnrr – il Piano nazionale di ripresa e resilienza frutto di un accordo tra Stato italiano e Unione europea – arrivano anche le somme per alcuni impianti sportivi del ragusano. Si tratta di circa 10,7 milioni di euro di risorse comunitarie distribuiti in 9 progetti e 770mila euro di co-finanziamento a carico dell’ente locale dove sono ubicati due di questi impianti.

Ragusa

A Ragusa assegnati 1.700.000 euro per un impianto polivalente indoor (al chiuso, dunque) in contrada Selvaggio. Altri 800.000 euro arriveranno per “la rigenerazione dello stadio comunale ‘Aldo Campo’”. Entrambe le misure sono state finanziate al 100% del Pnrr.

Per rigenerazione s’intende “parte dalla riqualificazione del patrimonio edilizio pre-esistente, che non punta soltanto a renderlo eco-compatibile ed economicamente sostenibile, ma anche a trasformarlo in un nuovo luogo di aggregazione, affinché esso, di riflesso, rafforzi la comunità circostante”.

Vittoria

A Vittoria 100% di finanziamento per la “realizzazione di un nuovo impianto polivalente indoor, pari a 2.000.000 di euro. Altri 500.000 euro sono previsti per la “rigenerazione del palazzetto dello sport di via La China”.

Modica

A Modica prevista “la rigenerazione dell’edificio comunale denominato Palascherma”, che si trova nella parte alta della città, per 3 milioni e 200 mila euro (100%). Dell’impianto si è occupato lunedì scorso la puntata di Report, celebre trasmissione di giornalismo d’inchiesta su Raitre. E’ emerso che la riqualificazione dell’impianto dove si allenano centinaia di atleti, grandi e piccini, è stata indicata dalla federazione italiana di scherma. Alla domanda su come si sia giunti a tale scelta rispetto a 5-6 progetti presentati in tutta Italia, il presidente onorario di Federscherma, il modicano Giorgio Scarso, ha testualmente risposto: “Una specie di sorteggio”.

A Modica andranno altri milioni per lo stadio “Pietro Scollo”, stavolta con il sistema del co-finanziamento: 70% a carico del Pnrr e 30% a carico dell’ente proprietario, cioè il Comune.

Per “l’ampliamento e completamento dell’impianto sportivo” sono previsti 2.155.000 euro, 1.647.553,52 € dei quali fondi comunitari e 507.446,48 euro di Palazzo San Domenico. Sempre per il “Pietro Scollo” è previsto un altro 1.115.000 euro “per la rigenerazione dell’impianto”: 852,446,48 euro a carico del Pnrr, 262.553,52 del Comune.

Chiaramonte e Giarratana

Fondi europei anche per le cosiddette terze linee, interventi su impianti per la pratica sportiva di base. A Chiaramonte Gulfi assegnati 35.000 euro, a Giarratana 28.500 €.