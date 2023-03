In 310 pronti a realizzare il cimitero a Pedalino

310 manifestazioni di interesse sono arrivate al Comune di Comiso per la realizzazione di un cimitero a Pedalino. Di queste, ne saranno sorteggiate 10, mediante piattaforma informatica, alle quali sarà inoltrata la lettera d’invito. La scadenza della presentazione delle offerte per la realizzazione della struttura cimiteriale è fissata per giorno 11 aprile 2023, alle ore 9.00.

CIMITERO DI PEDALINO: AVRA’ UNA CAPIENZA DI 2 MILA POSTI

Il Cimitero della frazione comisana, atteso da più di un ventennio avrà una capienza di 2000 posti, un’area riservata ai defunti di diversa confessione religiosa e, nella parte esterna, prevede un’area destinata alla sepoltura degli animali d’affezione.

Il cimitero di Pedalino sarà realizzato con la somma di € 950,000.00.