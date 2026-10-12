Il nuovo presidio sanitario di viale Australia prende forma e i lavori, secondo quanto emerso durante il sopralluogo, procedono a buon ritmo. La struttura potrebbe essere completata già entro la primavera, o al massimo entro l’estate del prossimo anno. Ma mentre il nuovo PTA comincia a diventare una realtà concreta, a Pozzallo restano aperte alcune […]
Piccoli pompieri, grandi emozioni: a Ragusa il coraggio si impara con un sorriso
12 Ott 2026 11:08
Caschi, idranti, arrampicate e tanta voglia di mettersi alla prova: a Ragusa i bambini hanno vissuto una giornata da veri Vigili del Fuoco, scoprendo che dietro ogni divisa rossa si nascondono non soltanto preparazione e coraggio, ma anche una straordinaria capacità di ascoltare, accogliere e trasmettere fiducia.
Protagonista dell’iniziativa Pompieropoli, organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è stato il sorriso dei più piccoli, impegnati in un percorso pensato per avvicinarli al mondo del soccorso e alle regole fondamentali della sicurezza. Dai quattro anni in su, tutti hanno potuto cimentarsi in prove divertenti, tra discese con la pertica, simulazioni di spegnimento di incendi con l’idrante e attività che hanno trasformato l’apprendimento in un’avventura da ricordare. E alla fine, per ciascun aspirante eroe, è arrivato anche il diploma di «pompiere per un giorno», ricordo speciale di un’esperienza capace di lasciare il segno.
Ma a rendere davvero particolare la giornata non sono state soltanto le attrezzature e le dimostrazioni. A colpire è stata soprattutto la disponibilità dei Vigili del Fuoco, capaci di accompagnare ogni bambino con pazienza, entusiasmo e attenzione, spiegando anche ai più piccoli quanto sia importante conoscere i pericoli e sapere come comportarsi nelle situazioni difficili. Un modo concreto per insegnare che la sicurezza non è fatta soltanto di regole, ma anche di consapevolezza, fiducia e rispetto.
La giornata di Pompieropoli ha così offerto molto più di un’occasione di divertimento: ha ricordato che il coraggio non consiste soltanto nell’affrontare un’emergenza, ma anche nel saper rassicurare un bambino, tendere una mano e accogliere chi si trova davanti a una sfida.
© Riproduzione riservata