Piccoli pompieri, grandi emozioni: a Ragusa il coraggio si impara con un sorriso

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Caschi, idranti, arrampicate e tanta voglia di mettersi alla prova: a Ragusa i bambini hanno vissuto una giornata da veri Vigili del Fuoco, scoprendo che dietro ogni divisa rossa si nascondono non soltanto preparazione e coraggio, ma anche una straordinaria capacità di ascoltare, accogliere e trasmettere fiducia.

Protagonista dell’iniziativa Pompieropoli, organizzata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è stato il sorriso dei più piccoli, impegnati in un percorso pensato per avvicinarli al mondo del soccorso e alle regole fondamentali della sicurezza. Dai quattro anni in su, tutti hanno potuto cimentarsi in prove divertenti, tra discese con la pertica, simulazioni di spegnimento di incendi con l’idrante e attività che hanno trasformato l’apprendimento in un’avventura da ricordare. E alla fine, per ciascun aspirante eroe, è arrivato anche il diploma di «pompiere per un giorno», ricordo speciale di un’esperienza capace di lasciare il segno.

Ma a rendere davvero particolare la giornata non sono state soltanto le attrezzature e le dimostrazioni. A colpire è stata soprattutto la disponibilità dei Vigili del Fuoco, capaci di accompagnare ogni bambino con pazienza, entusiasmo e attenzione, spiegando anche ai più piccoli quanto sia importante conoscere i pericoli e sapere come comportarsi nelle situazioni difficili. Un modo concreto per insegnare che la sicurezza non è fatta soltanto di regole, ma anche di consapevolezza, fiducia e rispetto.

La giornata di Pompieropoli ha così offerto molto più di un’occasione di divertimento: ha ricordato che il coraggio non consiste soltanto nell’affrontare un’emergenza, ma anche nel saper rassicurare un bambino, tendere una mano e accogliere chi si trova davanti a una sfida.

© Riproduzione riservata