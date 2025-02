“Perché Sanremo è Sanremo?”: la nuova rubrica di RagusaOggi.it sul Festival

Sanremo sta per tornare e RagusaOggi.it si prepara a raccontarlo con una rubrica speciale: “Perché Sanremo è Sanremo?”. Da oggi e per tutta la durata del Festival, il nostro quotidiano online seguirà l’evento musicale più atteso dell’anno con una copertura costante e in tempo reale.

Sulla home page di RagusaOggi.it troverete una striscia dedicata interamente a Sanremo, con aggiornamenti continui, curiosità e approfondimenti. Inoltre, sui nostri canali social pubblicheremo video reel esclusivi, per farvi vivere il Festival anche attraverso immagini e clip inedite.

Le inviate per RagusaOggi.it a Sanremo

Quest’anno saremo direttamente sul posto, con le giornaliste Veronica Barbarino e Laura Curella che seguiranno tutte le fasi del Festival dalla sala stampa, raccogliendo dichiarazioni, retroscena e impressioni a caldo degli artisti in gara e degli ospiti. Saranno al lavoro per raccontare non solo le esibizioni e le serate ufficiali, ma anche tutto ciò che accade dietro le quinte, nei momenti più informali e autentici del Festival.

Tanta Sicilia protagonista a Sanremo

Anche quest’anno la Sicilia sarà grande protagonista a Sanremo, con nomi di spicco che calcheranno il palco dell’Ariston. Tra loro:

Marcella Bella , che torna in gara dopo anni di assenza;

, che torna in gara dopo anni di assenza; Nino Frassica , che affiancherà Carlo Conti nelle vesti di co-conduttore;

, che affiancherà Carlo Conti nelle vesti di co-conduttore; Cristiano Malgioglio , che porterà il suo inconfondibile stile come ospite speciale;

, che porterà il suo inconfondibile stile come ospite speciale; Il duo palermitano I Sansoni, protagonisti della fascia pre-Festival tra il TG1 e l’inizio dello show.

Noi di RagusaOggi.it vi racconteremo da vicino il contributo siciliano al Festival, con interviste e aggiornamenti sui tanti professionisti dell’isola che collaborano con l’organizzazione dell’evento.

Una finestra sempre aperta su Sanremo

Il nostro impegno editoriale sarà massimo per offrirvi una finestra sempre aperta sul Festival. Grazie alla media partnership con Sanremonews, vi porteremo notizie fresche direttamente dalla città ligure, senza perderci nulla di ciò che accade.

L’appuntamento con il Festival di Sanremo è fissato da martedì prossimo, con la conduzione di Carlo Conti. Noi di RagusaOggi.it saremo lì, pronti a raccontarvelo. Restate con noi per vivere insieme il Festival più atteso dell’anno! 🎤🎶

