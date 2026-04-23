Per le amministrative a Scicli nasce l’asse del centrosinistra: Pd, SI e Scicli Bene Comune uniti



Nell’avviato percorso di ascolto e di confronto si sono ritrovati, in questa prima fase, tre forze politiche. Il partito Democratico, Sinistra Italiana e Scicli Bene Comune insieme per avviare un percorso unitario che li porti alle nuove amministrative. Tutto è iniziato a poco meno di un anno: questo l’arco temporale durante il quale si deve lavorare per mettere assieme un programma credibile, spendibile e di sviluppo del territorio. Tre forze politiche storiche che, in questi anni di amministrazione, hanno viaggiato sullo stesso…treno. L’incontro che hanno tenuto due giorni fa, nella sede de La Casa del Popolo in via Valverde, è stato ricco di contenuti e piuttosto propositivo. Alla presenza dei rappresentanti e degli iscritti delle tre forze politiche c’è stato un ampio confronto sulle questioni aperte in città. “Sono questioni sulle quali l’attuale amministrazione di centrodestra è divenuta incapace di dialogare – viene spiegato in una nota unitaria dei partiti – scuola e attenzione alle fasce più deboli, ambientalismo e rifiuti, PUG e sviluppo del territorio sono alcuni dei temi del dibattito che si vogliono portare avanti per costruire insieme una piattaforma di temi cari al centrosinistra e per rilanciare il governo della città, con un atteggiamento più solidale, che tenga conto delle nostre radici storiche e culturali. Ci rivedremo a breve con l’auspicio che, in questo progetto, si sentano coinvolte tutte le forze che in città si riconoscono nell’area di centro sinistra”.

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