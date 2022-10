Passeggiate tra i beni patrimoniali, successo a Comiso in centro storico

“Un evento che ha riscosso un notevole successo quello della passeggiata tra i beni patrimoniali del nostro comune inteso soprattutto come città – ha commentato il sindaco – quello organizzato dal club per l’ UNESCO di Comiso, la cui presidente è la prof.ssa Tina Vittoria, in collaborazione con la Pro-Loco di Comiso la cui presidente è la prof.ssa Maria Stella Micieli. Con le tre guide d'eccezione, la prof. ssa Rosanna Di Stefano per la piazza e le Terme romane del secondo secolo D.C, il prof Dario Puglisi per la mostra archeologica e il dott. Gianni Insacco curatore del museo civico di storia naturale del comune di Comiso, settimo per importanza di reperti in tutta l’Italia, e davanti ad un pubblico estasiato, è stata messa in evidenza l’offerta turistica e patrimoniale della nostra città. In questo periodo di forte crisi – ancora Maria Rita Schembari – è molto importante intercettare il target del turismo di prossimità che, stando ai dati, è quello che nella nostra isola ha contribuito all’economia e alla sopravvivenza dell’indotto turistico/culturale il cui patrimonio non è secondo a nessuno. E Comiso, ha una forte vocazione turistica, sia per i beni artistici, sia per i beni storico/culturali. L’ obbiettivo dell’iniziativa, è stato anche quello di fare scoprire, o in alcuni casi riscoprire, le ricchezze artistiche e culturali anche ai nostri concittadini, perché si possano appassionare e fare proprio un patrimonio di tale portata. Proprio qualche giorno fa- ancora il sindaco- in occasione dell’evento “Comiso e dintorni” organizzato dalla fondazione Bufalino con i fondi comunali di democrazia parteciata, Guido Conti, uno degli organizzatori, ha commentato : “Due giorni a Comiso valgono una visita in questo luogo che molte grandi città, con tradizioni letterarie anche più importanti non solo snobbano ma evitano con fastidio e indifferenza pur dichiarandosi città di cultura letteraria. Comiso è un esempio”. Il mio plauso e il mio ringraziamento – ha concluso il primo cittadino- vanno, al club per l’UNESCO di Comiso, alla Pro-loco alle guide d’eccezione e al dott. Insacco”.