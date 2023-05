Parte a Scicli la stagione delle opere pubbliche: si parte da Cava D’Aliga

Il battesimo a Cava d’Aliga dove due sono le opere che verranno realizzate. Aggiudicati i lavori di regimentazione delle acque bianche in via Gorghi ed di consolidamento del muro di sostegno di via Frine angolo via Teracati, in uno dei tratti del lungomare della borgata sciclitana. Son lavoro che hanno ottenuto i finanziamenti dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Chiusa la fase dei lavori di messa a terra dell’asfalto in via Sanremo a Donnalucata insieme ad analoghi interventi realizzati in altre arterie stradali comunali, come il viale I° Maggio si parte con nuovi interventi.

“La nostra Amministrazione prosegue spedita per dare risposta a criticità pluriennali e mai risolte. Così come avevamo annunciato nell’incontro pubblico a Cava d’Aliga dello scorso gennaio, è stata completata la fase di aggiudicazione dei lavori per due interventi che danno il via ad una stagione di opere pubbliche che nei prossimi mesi e anni interesserà le borgate – spiega il sindaco Mario Marino – nello specifico si inizia da Cava d`Aliga con i lavori di regimentazione delle acque bianche da via Paganini a via Gorghi fino alla griglia esistente di via Tolstoj. Qui i lavori hanno un importo di 120 mila e 597 euro. Il consolidamento del muro di sostegno di via Frine angolo via Teracati sul lungomare Generale Dalla Chiesa, prevede una spesa di 80 mila e 529 euro”. In questo tratto il lungomare aveva mostra un cedimento e da qualche anno era segnalato dalle transenne per indicare eventuali pericoli.