Omicidio di capodanno: per due minorenni, 16 anni di carcere

In ragione della loro minore età, sono entrambi sedicenni, sono stati giudicati con rito abbreviato davanti al Tribunale per i minorenni di Catania. Due ragazzi di origine rumena dovranno scontare 16 anni di reclusione per omicidio aggravato, questo dice la sentenza di primo grado.

La cronaca dell’epoca

I fatti si riferiscono all’alba del 1 gennaio 2023. I due minori e un maggiorenne – quest’ultimo in attesa di giudizio – avrebbero agito insieme nella aggressione che è sfociata nell’omicidio di Marouene Slimane, cittadino tunisino, di 30 anni. Futili motivi, qualche apprezzamento a una ragazzina fuori da un locale, la Dolce Vita, nel Vittoriese alle 4 e mezza del mattino. La vittima aveva cercato di fuggire. Marouene Slimane era stato inseguito e ammazzato. L’unico maggiorenne del gruppo è ancora in attesa di giudizio. Ha richiesto anche lui il rito abbreviato e sulla richiesta si pronuncerà il gip la prossima settimana.

La condanna

Da un lato la verità oggettiva e processuale, una vittima della cui morte atroce i tre rispondono in concorso. Dall’altra il degrado e dell’ambiente e dei contesti sociali in cui questi ragazzi hanno vissuto, nella cosiddetta fascia trasformata del Ragusano. Ma c’è anche un terzo aspetto, quello della pena e della rieducazione, urgente e necessaria, che possa permettere il recupero umano dei due giovanissimi che dovranno stare in carcere per 16 anni.