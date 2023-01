Ucciso a sprangate a Vittoria, il 18enne resta in carcere. Si attende l’udienza di convalida per i due minori

E’ stato convalidato il fermo a carico del 18enne accusato dell’omicidio di Marouene Slimane, il tunisino di 30 anni ucciso all’alba di capodanno nei pressi della discoteca “La Dolce Vita” di contrada Alcerito di Vittoria. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Ragusa, Ivano Infarinato.

Il giudice ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Silvia Giarrizzo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane rimane in isolamento nella casa circondariale di contrada Pendente a Ragusa.



Questa mattina è in programma presso il tribunale per i minorenni di Catania l’udienza di convalida per gli altri due accusati, entrambi quindicenni. Il Pm è Stefania Barbagallo, il gip è Alessandra Chierego.