Individuate cinque discariche abusive a Modica: trovati rifiuti di ogni tipo, anche pneumatici dismessi

La Polizia locale di Modica ha individuato cinque discariche abusive, in particolare nelle zone periferiche della città. In contrada Giarrusso, Bellamagna e Fargione sono stati trovati rifiuti di vario tipo, inclusi una catasta di pneumatici dismessi. Le aree sono state immediatamente sequestrate e sono in corso le indagini per identificare i responsabili, basandosi su diversi indizi trovati nei siti. Una volta identificati, i colpevoli saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo, l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, ha disposto la bonifica delle aree interessate.

