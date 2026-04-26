Escherichia coli nel ruscello: imprenditore agricolo denunciato a Ragusa Ibla per scarico illecito

A Ragusa Ibla i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale e dell’ARPA, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore agricolo per presunto scarico illecito di acque reflue.

L’attività investigativa rientra in un servizio mirato alla prevenzione dell’inquinamento ambientale. I controlli si sono concentrati su un’azienda dedita alla produzione di latticini situata in contrada San Giacomo. Nel corso di due sopralluoghi, i militari e il personale tecnico hanno effettuato campionamenti delle acque di un ruscello a valle della struttura, rilevando una significativa presenza di sostanze inquinanti.

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato valori particolarmente elevati di Escherichia coli, superiori a 260.000 UFC/100 ml, ben oltre il limite di 5.000 previsto dalla normativa vigente. Secondo quanto accertato, i reflui provenienti dalla vasca Imhoff e dalle attività di lavorazione casearia sarebbero stati scaricati direttamente sul suolo senza autorizzazione, in violazione del D.Lgs. 152/2006.

Il titolare dell’azienda, un 59enne ragusano, è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria competente. Contestualmente, è stato richiesto il sequestro preventivo dell’area interessata dallo sversamento.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del procedimento giudiziario.

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