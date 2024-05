Due incidenti a Vittoria, coinvolto anche autocompattatore per la raccolta dei rifiuti

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi, a Vittoria.

Il primo si è verificato questa mattina, intorno alle 8, all’angolo tra via Roma e via Giambattista Iacono. Sono stati coinvolti due mezzi. Un’auto Ford Wolkswagen e un furgone autocompattatore per la raccolta dei rifiuti. Il mezzo è di proprietà della Roma Costruzione, l’impresa gelese che gestisce a Vittoria il servizio di raccolta differenziata.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale.

Sempre la Polizia municipale è intervenuta nel pomeriggio di oggi per un altro incidente che si è verificato in via Di Vittoria, nella zona del piazzale Primo maggio, nei pressi della scuola Pappalardo. Coinvolti un’auto e una moto. Per i conducenti nessuna grave conseguenza. Hanno riportato solo delle ferite lievi. foto di repertorio

© Riproduzione riservata