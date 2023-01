Sarebbero tre rumeni, di cui due minorenni, i presunti autori dell’omicidio a Vittoria. Ucciso un giovane tunisino

I presunti autori dell’omicidio del ragazzo di 30 anni di origine tunisina, avvenuto nella notte a Vittoria, sarebbero sono tre giovani rumeni, di cui un maggiorenne e due minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe fatto degli apprezzamenti a una giovane donna rumena durante una festa al locale La Dolce Vita di Vittoria. I connazionali della ragazza, in seguito all’accaduto, avrebbero atteso il tunisino all’uscita del locale e lo avrebbero aggredito con violenza, poi uccidendolo. Le armi che sarebbero state utilizzate per il delitto, spranghe o bastoni e un coltello, sono state rinvenute dalle forze dell’ordine ma sarà necessario accertare se si tratta effettivamente delle armi del delitto.

I presunti aggressori sono stati fermati dai carabinieri e sono attualmente in caserma a Vittoria dove vengono interrogati dal pm che coordina le indagini. Le indagini sono in corso e sono stati sentiti anche alcuni dei presenti alla festa. I carabinieri stanno inoltre esaminando le telecamere di videosorveglianza del locale e della zona. La Dolce Vita è di proprietà di un vittoriese, ma all’interno lavorano alcuni romeni. E’ frequentato da immigrati che operano in zona.