Oggi è il coming out day: la lettera del presidente Arcigay Andrea Ragusa

Si celebra oggi la giornata internazionale del coming out. Arcigay Ragusa vivrà un momento di condivisione a partire dalle 19.00 all’interno del Giardinetto di Via Aleardi a Scicli.

Questa, intanto, la lettera del Presidente di Arcigay, Andrea Ragusa:

“Coming out day

Avevo quindici anni.

Ricordo che mia madre mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Tu sei mio figlio ed io ti amo per

quello che sei”.

Oggi è la giornata del Coming out, una giornata e un’occasione in più per dire, con forza, che andiamo bene così e come siamo. Per dire.

Lo sappiamo bene, la parola è sovversiva, il dire è un atto sovversivo e comunicare è, ancora oggi, politicamente e socialmente necessario. Dire è necessario per ricordare ad una certa politica e ad una certa cultura che esistiamo, ci siamo, siamo esseri umani. Esistiamo non come categoria ma come esseri umani.

Non speciali, come ci definisce qualcuno, semplicemente esseri umani che vivono la loro umanità con tutto ciò che essa comporta.

Esisto, dunque sono.

Non sono uno stereotipo. Sono.

Cos’è il Coming out?

È un momento in cui una persona decide di “uscire fuori, di uscire alla luce” e dire ciò che è.

È necessario?

Per me lo è per tante motivazioni.

Oggi un pensiero ed un abbraccio a quelle persone che per i motivi più disparati non

possono ancora essere quello che sono.

Andrea,

Presidente Arcigay Ragusa”.