Nuvole all’orizzonte. La maggioranza del sindaco Mario Marino in affanno. Quattro consiglieri critici su alcuni servizi

Denunciano disagi nella “materna” dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Jungi. I quattro, Giuseppe Puglisi, Stefania Muriana, Lorenzo Bonincontro e Giuseppe Arrabito, parlano di avvio di un’attività di vigilanza sull’operato della giunta e sulle esigenze della popolazione in merito ai servizi alla collettività. “I genitori sono scontenti, è innegabile! Come consiglieri, ci arrivano tante segnalazioni in merito alle condizioni degli spazi esterni della scuola materna dell’istituto comprensivo ‘Don Milani’. Siamo andati di persona a constatare la situazione in cui versa l’esterno del cortile. Erbacce alte ovunque che non solo non permettono ai bambini di poter giocare ma costringono genitori e bambini districarsi tra la vegetazione. Non è accettabile! – affermano i quattro consiglieri – purtroppo questa non è la sola denuncia che ci arriva. Ad alta voce infatti i genitori chiedono il ripristino dell’agibilità dell’ingresso principale dell’asilo sbarrato da alcune pedane in legno, messe lì a mò di chiusura in attesa che la copertura di ingresso venga sistemata. Una sistemazione occorrerebbe anche ai muri perimetrali che hanno bisogno di manutenzione urgente prima che qualcuno si faccia male.

Abbiamo più volte sollecitato il Sindaco e gli assessori di competenza ad attivarsi per risolvere i problemi denunciati dai rappresentanti e dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna dell’istituto comprensivo ‘Don Milani’.

Intervento di denuncia e di pungolo che cozza con il sapere che i quattro consiglieri Lorenzo Bonincontro, Stefania Muriana, Peppe Puglisi e Giuseppe Arrabito si trovano al momento in una posizione critica nei confronti dell’Amministrazione del sindaco Mario Marino.

Si parla da giorni del transito di alcuni consiglieri della maggioranza che dovrebbero scendere dal treno e salire su un altro pronti ad abbracciare altre liste civiche o partiti politici. Al momento, intanto, il primo cittadino non ha dato il nome del nuovo assessore che dovrebbe sostituire il dimissionario Peppe Puglisi. Marino avrebbe dovuto “pescare” all’interno della lista civica “Libertà Popolare” facente capo proprio a Puglisi ma ancora tutto è nebuloso.

