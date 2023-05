Nuovo sit-in di protesta della SPM: non percepiscono stipendio da 5 mesi

Ancora un sit-in di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della SpM di Modica. Dopo una prima protesta avvenuta il 26 aprile scorso, i lavoratori scendono ancora una volta in piazza venerdì 5 maggio in piazza Principe di Napoli-ingresso del Municipio di Modica, dalle 16 alle 20. Ancora una volta, il motivo risiede nella mancata erogazione degli stipendi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, a cui va aggiunto lo stipendio di aprile, da giorni annunciato ma non ancora erogato. Le risposte, per questi lavoratori, continuano a mancare: non c’è concretezza sul futuro societario, nè sull’occupazione dei lavoratori. Un mix di rabbia e insoddisfazione che non può essere più tollerato.

I LAVORATORI ANNUNCIANO AZIONI ECLATANTI IN CONCOMITANZA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE



I lavoratori annunciano che questa situazione non è più tollerabile. Se dovesse ancora trascorrere del tempo, nel silenzio del commissario straordinario del comune di Modica e delle istituzioni, annunciano che le azioni di protesta subiranno un’accelerazione in concomitanza delle ultime settimane di campagna elettorale. D’altra parte, come si può vivere senza stipendio per cinque mesi?