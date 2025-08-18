Nubi Mammatus a Ragusa: immortalato uno spettacolo raro

Uno spettacolo suggestivo ha catturato l’attenzione dei cittadini di Ragusa nel pomeriggio di sabato 16 agosto 2025. Alle 14:44, l’obiettivo di Gianni Tumino ha immortalato una rara formazione di nubi Mammatus, regalando un’immagine spettacolare e insolita del cielo ibleo.

Nubi Mammatus Ragusa: cosa sono e perché si formano

Le nubi Mammatus si caratterizzano per la loro forma a “sacco rovesciato” che pende dalla base della nuvola. Sono fenomeni relativamente rari, associati a cumulonembi temporaleschi, e rappresentano un segnale di forte instabilità atmosferica.

La loro comparsa è spesso legata al passaggio di perturbazioni intense, temporali e contrasti termici.

Nubi Mammatus Ragusa: la foto diventa virale

Lo scatto realizzato da Gianni Tumino ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando stupore e curiosità. Non è la prima volta che il cielo siciliano offre spettacoli di questo tipo, ma la loro rarità rende ogni avvistamento un evento di grande interesse sia per appassionati di fotografia che per esperti di meteorologia.

© Riproduzione riservata