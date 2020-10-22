Next to Business “L’interprete della filiera Ortofrutticola”

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“Grazie a Next to business la filiera ortofrutticola può contare su dei servizi ampi e specifici che se utilizzati correttamente, possono essere utili a sviluppare e valorizzare il business dei vari attori che la compongono”. A dirlo è Romina Roccasalvo, amministratore Unico di Next To Business, società di servizi che opera a Ispica in provincia di Ragusa nel cuore della produzione Ortofrutticola Siciliana.

A presentare l’azienda è la stessa Romina Roccasalvo, in un video esplicativo. Con la sua esperienza all’estero (in Germania e Olanda) nell’ ambito dei trasporti durata 23 anni, rientra in Italia (Sicilia) dove si completa professionalmente con la carica di Responsabile Commerciale (per circa 10 Anni) presso una delle più grosse realtà Siciliane (Produttore di ortaggi in Sicilia con 1000 ha di terreni).

Romina gestisce oggi la propria Azienda insieme al Suo Staff giovane e dinamico con tanta voglia di crescere, formando gli stessi con la sua mentalità e impostazione tedesca, acquisita proprio sul campo a Norimberga.

Video Romina Roccasalvo



“Il nostro compito è quello di creare un linguaggio comune e condiviso da tutti gli interlocutori che operano all’interno della filiera, dal produttore al consumatore, al fine di creare un dialogo costruttivo che possa durare nel tempo”. NTB – sostiene la manager- in questo ambito si configura come “Interprete Internazionale” in grado di ridurre le distanze fisiche e comunicative tra le aziende che operano all’interno del mercato ortofrutticolo Europeo.

“Mettere insieme tutti i pezzi del puzzle è il nostro compito- sottolinea la Roccasalvo- al fine di migliorare le performance dei nostri clienti.”

La gamma dei servizi di NTB è molto completa e va dalla consulenza commerciale, alla gestione aziendale, al marketing, alla logistica in Italia e in Europa, ma anche molto altro.

Nel novero dei servizi offerti è necessario citare il Controllo Qualità. La NTB è in grado di ritirare la merce, effettuare un accurato controllo Visivo e quantitativo (peso) del prodotto e portare a destinazione la stessa. Questo servizio offre al cliente la possibilità di ridurre le tempistiche di consegna di almeno un giorno e allo stesso tempo la possibilità di ridurre i costi di gestione della spedizione al fine di poter essere più competitivi sul mercato.

Un altro punto di forza di NTB è la struttura di cui dispone (magazzino di 1500mq) attraverso la quale è in grado di diventare una vera e propria piattaforma logistica. Continua la Roccasalvo – ” questo servizio offre dei vantaggi in primo luogo al cliente, perché siamo in grado di poter risolvere vari problemi legati per esempio all’etichettatura, allo stoccaggio e ad una eventuale consegna in Sicilia. Vantaggi anche per i vettori che possono facilmente appoggiarsi alla nostra piattaforma per eventuali trasbordi o anche semplicemente per fare una doccia”.

Infine la consulenza Commerciale che tende a risolvere tutti quei problemi legati alle attività quotidiane presenti all’interno delle aziende. “Operiamo come un ufficio commerciale esternalizzato che può implementare o affiancare quello già esistente, co

n indubbi vantaggi economici. Sarà possibile monitorare in tempo reale l’efficienza del servizio e la competenza dei commerciali NTB, concordando insieme strategie e obiettivi. Grazie ad un metodo strutturato e alle competenze specialistiche dei nostri consulenti, diamo ai nostri clienti risultati certi e operativi in breve tempo”.



Contatti:

Next To Business

C.da Palazzelle-Lanzagallo

97014 Ispica (RG)

Tel.: +39 0932 090179

Email: info@ntob.eu

Web: www.ntob.eu

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