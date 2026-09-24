Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: E’ deceduta Lorenza Sapuppo
24 Set 2026 10:21
È venuta a mancare all’età di 86 anni Lorenza Sapuppo, vedova Brullo.
A darne il triste annuncio sono i figli Pina, Giovanni e Ivano, le nuore Graziella e Marianna, i nipoti, i pronipoti, il fratello, i cognati e tutti i familiari.
Il corteo funebre muoverà domani, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 16, dall’abitazione di via Ercolano 65. I funerali saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.
La famiglia ha chiesto di dispensare dalle visite. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
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