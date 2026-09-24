Necrologi: E’ deceduta Lorenza Sapuppo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

È venuta a mancare all’età di 86 anni Lorenza Sapuppo, vedova Brullo.

A darne il triste annuncio sono i figli Pina, Giovanni e Ivano, le nuore Graziella e Marianna, i nipoti, i pronipoti, il fratello, i cognati e tutti i familiari.

Il corteo funebre muoverà domani, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 16, dall’abitazione di via Ercolano 65. I funerali saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

La famiglia ha chiesto di dispensare dalle visite. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

© Riproduzione riservata