Modica Calcio: il centrocampista Salvatore Maimone in squadra

*Fantasia e concretezza in mezzo al campo per il Modica Calcio.A rafforzare con qualità ed esperienza la mediana della formazione allenata da Pasquale Ferrara, arriva Salvatore Maimone.Classe 1993, proveniente dal Paternò, Salvatore Maimone ha all’attivo diverse stagioni d’alto livello con i colori del Vittoria in Eccellenza, oltre a quelli del Comprensorio Normanno, Sancataldese e Biancavilla in serie D. Nelle ultime stagioni vanta solo successi: dopo la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del Ragusa, con cui ha vinto anche la Coppa Italia, ha ottenuto la promozione in D con il Siracusa e, nello scorso campionato, anche con il Paternò grazie alla vittoria della Coppa Italia Nazionale.“Ho sposato questo progetto perchè ho visto che ne facevano parte persone veramente serie – dichiara Maimone – Ho parlato con il direttore e ci siamo subito trovati perchè è una figura che conosce bene questo mondo. Sono contento di essere arrivato a Modica e spero di ripagare la fiducia con vittorie sul campo, darò tutto per questa maglia e per l’intera città”*



