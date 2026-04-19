I verdetti del campionato di Eccellenza. Ecco le squadre di play off e play out. Modica e Vittoria chiudono con una sconfitta casalinga

Il campionato di Eccellenza ha emesso i primi verdetti. Nella penultima gara di campionato, Modica e Vittoria, rispettivamente primo e secondo classificato, hanno subito due sconfitte, peraltro tra le mura amiche. Le due squadre chiudono così davanti al proprio pubblico, domenica prossima giocheranno in trasferta.

E le gare disputate hanno permesso di emettere i primi verxdetti ormai qausi definitivi per ciò che riguarda la promozione e la retrocessione, ma anche per i play off e i play out.

Ma andiamo con ordine. Il Modica è stato sconfitto in casa dal Palazzolo. Ben più motivati gli ospiti, che dovevano conquistare la migliore posizione possibile nei play out. I gialloverdi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Bennis e hanno raddoppiato nel secondo tempo con Frittitta, ex Vittoria. Solo sul finire della gara il Modica ha trovato il gol della bandiera con un calcio di rigore trasformato da Bonanno. Il roisultato finale è di due a uno per gli ospiti.

Sconfitta anche per il Vittoria, quasi in fotocopia. Anche i biancorossi di mister Tonino Figliomeni affrontavano una squadra bisognosa di punti in chiave play out, il Guiarre. E il Giarre, certamente più motivato, è riuscito a far sua la partita conquiistando un importante successo esterno. È proprio il Giarre ad andare per primo in vantaggio con Piedra, già al 5’ del primo tempo. Nell’ultimo quarto d’ora anche una girandola di gol: dapprima il Vittoria pareggia con il suo goleador, Salvo Cocimano, poi segna ancora il Giarre con Tornitore e il Vittoria raggiunge ancora il pareggio con il giovane Mazza. Nel secondo tempo, gara equilibrata, ma è il Giarre la squadra che ha più fame. E i gialloblu riescono a segnare ancora con Torniore al 32’, portando a casa tre punti decisivi.

Come dicevamo, arrivano alcuni verdetti decisivi. Poche cose restano da decidere nell’ultima gara di campionato.

Il Modica è la squadra che ha vinto il campionato. Viene promossa in serie D.

Il Vittoria e il Calcio Avoila 1949 disputeranno sicuramemnte i play off. Il Vittoria ha conquistato da tempo la certezza matematica del secondo posto, l’Avola ha raggiunto oggi questo risultato. Ironia della sorte e scherzi del calendario, nell’ultima giornata il Vittoria giocherà proprio in casa dell’Avola. Tre squadre, Atletico Viagrande /Catania, Mazzarrone e Leonzio si contenderanno gli ultimi due posti utili per i play off, con le prime due in vantaggio. Esce dal lotto play off, invece, la Messana, che per buona parte del campionato aveva veleggiatyo nei quartieri alti, ma ha ceduto decisamente nelle ultime settimane. Oggi è stata battuta in casa dal Viagrande: una sconfitta che fa male e che la taglia defintivamente fuori dai play off. Una settimana fa la Messana era stata sconfitta da un altgro avversario diretto, il Mazzarrone. la squadfra del piccolo comune calatino, allenato dal bravo tecnico catanese Ezio Raciti, è la vera sorpresa di questo campionato. Nell’ultima giornata, tra sette giorni, il Mazzarrone ospiterà in casa il già promosso Modica.

Tutto già deciso nella parte bassa della classifica. La Leonfortese, ultima in classifica, sarà retrocessa. Acquadolcese, Giarre calcio, Palazzolo e Rosmarino si disputeranno la savezza nei play pout: due squadre retrocederanno, due disputeranno l’eccellenza anche nella prossima stagione.

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