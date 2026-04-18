Il Modica Calcio chiude il girone di casa contro lo Sport Club Palazzolo

Ultima gara casalinga per il Modica Calcio in questa Eccellenza 2025/2026 vinta con largo anticipo ma che non verrà trascurata fino all’ultimo minuto, domenica prossima a Mazzarrone. Ospite, al “Pietro Scollo” di Modica, lo Sport Club Palazzolo, formazione ancora a caccia di punti per migliorare la propria classifica e sperare di giocare in posizione di vantaggio i Playoff con Acquedolcese e Giarre rispettivamente a +4 e +2. Dal canto loro i rossoblù non guardano alla classifica ma alla gara in sé, come l’ultima davanti al proprio pubblico in questo campionato. Nessuno vuole rallentare in questo gruppo, mantenendo alto il livello e l’attenzione anche in vista della finale di Supercoppa contro il Licata. Per l’occasione, allo stadio sarà presente Francesco Repice, volto noto del calcio italiano e considerato da molti tra i migliori — se non il migliore — radiocronista del Paese. Sarà un momento di saluto alla città e alla società in vista dell’evento previsto in serata sulla scalinata di San Giorgio. Per questa domenica, inoltre, la società ha istituito il Family Day, con una promozione dedicata a tutte le famiglie dei ragazzi che hanno preso parte al “Talk Rossoblù”, andato in scena presso l’Istituto Giovanni Falcone di Modica e che la società ha già in programma di portare in tutte le scuole, dalla prossima stagione. Un coupon che assicurerà un prezzo agevolato alla famiglie di questi ragazzi, con l’augurio di rendere il “Pietro Scollo” la casa dei modicani prima che del Modica Calcio. Vediamo quindi l’elenco dei convocati per la gara contro lo Sport Club Palazzolo, di Domenica 19 Aprile alle 16:30 allo Stadio “Pietro Scollo” di Modica: Portieri: Romano, Truppo, Floridia Difensori: Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Sangare, Intzidis. Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello. Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

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