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Il Ragusa sconfitto dal Messina. Nelle prossime tre gare decisive gli iblei si giocano tutto
12 Apr 2026 18:26
Il Ragusa sconfitto in trasferta dal Messina. Contro i peloritani, la squadra allenata da Gaetano Lucenti ha offerto una buona prova, ma ha dovuto cedere alla superiorità degli avversari, supportati al pubblico sugli spalti. Il gol della vittoria dei giallorossi è stato segnato al 23’ del secondo tempo da Tourè: è il gol che vale la partita e che regala tre punti importanti al Messina nella lotta per la salvezza.
Nonostante la sconfitta il Ragusa resta fuori dalla zona play out, ma la squadra è attesa da un tour de force nelle ultime tre gare del campionato. Domenica prossima ospiterà la Sancataldese, che lotta per evitare la retrocessione diretta e riuscire ad agganciare la zona play out. Poi sarà in trasferta sul campo dell’Acireale, avversaria diretta nella lotta per conquistare un posto salvezza. Sarà una sfida all’ultimo sangue che i granata avranno il vantaggio di affrontare tra le mura amiche, come è successo oggi al Messina. Infine, nell’ultima giornata di campionato ospiterà l’Athletic Palermo, oggi al primo posto in condominio con la Nissa a quota 60. Nissa e Atletic Palermo si contenderanno fino alla fine il primato nel campionato e la promozione, ma fino all’ultimo il campionato regalerà momenti al cardiopalma: una delle due sarà promossa, l’altra disputerà i play off.
In tre gare, tutte difficili e impegnative, il Ragusa dovrà cercare di trovare i punti che servono per evitare la lotteria dei play out. Fino, nonostante le difficoltà iniziali, ha saputo giocare bene e conquistare punti importanti. Il rush finale,fino all’ultima giornata del 3 maggio, sarà impegnativo.
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