La tripletta di Cocimano non basta: il Vittoria battuto dal Viagrande

Cocimano non basta. Il goleador biancorosso è andato a segno per ben tre volte, ma la sua tripletta personale non basta a evitare la sconfitta. Nello scontro della zona play off tra il Vittoria e l’Atletico Catania ha la meglio quest’ultimo che riesce a sfruttare il fattore campo.

Il Vittoria ormai certo del secondo posto aveva poco da chiedere al campionato, ma i giocatori schierati in campo da Tonino Figliomeni (con qualche novità e qualche innesto di giovani in campo).

La cronaca. È il Vittoria a passare per primo in vantaggio con Cocimano al 13, subito raggiunto dal Viagrande che è andato a segno al 23’ con Randis e al 25’ con Gomes. Nella saga dei capovolgimenti di fronte è ancora il Vittoria ad andare a segno con Cocimano: quattro gol nell’arco di un quarto d’ora. Si va al risposo sul risultato di parità.

Nella ripresa l’Atletico Catania Viagrande preme di più e va in gol due colte ancora con Randis, anch’egli autore di una tripletta personale. Il Vittoria va ancora a segno con Cocimano al 41’ ma non c’è più tempo per recuperare e l’arbitro fischia la fine delle ostilità.

© Riproduzione riservata