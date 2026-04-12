Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
La tripletta di Cocimano non basta: il Vittoria battuto dal Viagrande
12 Apr 2026 19:23
Cocimano non basta. Il goleador biancorosso è andato a segno per ben tre volte, ma la sua tripletta personale non basta a evitare la sconfitta. Nello scontro della zona play off tra il Vittoria e l’Atletico Catania ha la meglio quest’ultimo che riesce a sfruttare il fattore campo.
Il Vittoria ormai certo del secondo posto aveva poco da chiedere al campionato, ma i giocatori schierati in campo da Tonino Figliomeni (con qualche novità e qualche innesto di giovani in campo).
La cronaca. È il Vittoria a passare per primo in vantaggio con Cocimano al 13, subito raggiunto dal Viagrande che è andato a segno al 23’ con Randis e al 25’ con Gomes. Nella saga dei capovolgimenti di fronte è ancora il Vittoria ad andare a segno con Cocimano: quattro gol nell’arco di un quarto d’ora. Si va al risposo sul risultato di parità.
Nella ripresa l’Atletico Catania Viagrande preme di più e va in gol due colte ancora con Randis, anch’egli autore di una tripletta personale. Il Vittoria va ancora a segno con Cocimano al 41’ ma non c’è più tempo per recuperare e l’arbitro fischia la fine delle ostilità.
© Riproduzione riservata