Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
A Scicli arriva l’AS Roma Camp: giovani talenti in campo
13 Apr 2026 09:32
Il campo si terrà a Scicli dal 6 al 10 luglio con un programma estivo dedicato a ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 15 e con un preciso scopo: quello di condividere i valori che ispirano il Club giallorosso attraverso il calcio nella sua forma di divertimento, impegno e competizione. “I ragazzi e le ragazze saranno seguiti con la massima cura e dedizione da membri qualificati dello staff AS Roma i quali, attraverso tecniche e metodologie di allenamento all’avanguardia in un clima di sana competizione e voglia di divertimento, pianificheranno e guideranno il camp estivo – spiega Giovanni Giannone cui si fa riferimento per questo momento sportivo, educativo e formativo – è un’idea fantastica volta a regalare un’esperienza unica con i colori giallorossi della società romana, per migliorare la tecnica, crescere nello spirito competitivo e fare nuove amicizie. L’atleta migliore degli AS Roma Camp non sarà solo chi segna di più ma chi dimostra leadership, dedizione e mentalità vincente dentro e fuori dal campo. Un riconoscimento speciale che celebra il percorso, l’atteggiamento e la capacita’ di vivere il calcio con passione e responsabilità”. Al vincitore saranno riservati due biglietti nella tribuna d’onore per assistere ad una partita dell’AS Roma all’Olimpico.
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