A Scicli arriva l’AS Roma Camp: giovani talenti in campo

Il campo si terrà a Scicli dal 6 al 10 luglio con un programma estivo dedicato a ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 15 e con un preciso scopo: quello di condividere i valori che ispirano il Club giallorosso attraverso il calcio nella sua forma di divertimento, impegno e competizione. “I ragazzi e le ragazze saranno seguiti con la massima cura e dedizione da membri qualificati dello staff AS Roma i quali, attraverso tecniche e metodologie di allenamento all’avanguardia in un clima di sana competizione e voglia di divertimento, pianificheranno e guideranno il camp estivo – spiega Giovanni Giannone cui si fa riferimento per questo momento sportivo, educativo e formativo – è un’idea fantastica volta a regalare un’esperienza unica con i colori giallorossi della società romana, per migliorare la tecnica, crescere nello spirito competitivo e fare nuove amicizie. L’atleta migliore degli AS Roma Camp non sarà solo chi segna di più ma chi dimostra leadership, dedizione e mentalità vincente dentro e fuori dal campo. Un riconoscimento speciale che celebra il percorso, l’atteggiamento e la capacita’ di vivere il calcio con passione e responsabilità”. Al vincitore saranno riservati due biglietti nella tribuna d’onore per assistere ad una partita dell’AS Roma all’Olimpico.

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