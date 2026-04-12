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Il Modica corsaro sul campo della Gioiosa. Il campionato si chiude in crescendo

12 Apr 2026 19:03

Nell’anticipo di sabato il Modica batte fuori casa la Polisportiva Gioiosa. Un successo niente affatto scontato, che il Modica ha costruito giocando una buona gara, senza troppi patemi e riuscendo, fin dai primi minuti, a imporre il suo gioco.

I rossoblu sono passati in vantaggio al 9’ con Asero e hanno raddoppiato con Fravola. Si va al risposo sul due a zero e nella ripresa il Modica incrementa il suo vantaggio. In apertura del secondo tempo, la squadra di casa era andata a segno con Gorobsov, cercando di rimettere in discussione il risultato. Il Modica ha reagito andando ancora a segno con Belluso e Torres Martinez e portando a casa una vittoria importante, che consente di salire a quota 70. Il Modica incrementa il suo vantaggio sul Vittoria, secondo in classifica, oggi sconfitto in trasferta dall’Atletico Catania / Viagrande.

(foto della pagina facebook Modica calcio 1932)

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