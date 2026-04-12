Il Modica corsaro sul campo della Gioiosa. Il campionato si chiude in crescendo

Nell’anticipo di sabato il Modica batte fuori casa la Polisportiva Gioiosa. Un successo niente affatto scontato, che il Modica ha costruito giocando una buona gara, senza troppi patemi e riuscendo, fin dai primi minuti, a imporre il suo gioco.

I rossoblu sono passati in vantaggio al 9’ con Asero e hanno raddoppiato con Fravola. Si va al risposo sul due a zero e nella ripresa il Modica incrementa il suo vantaggio. In apertura del secondo tempo, la squadra di casa era andata a segno con Gorobsov, cercando di rimettere in discussione il risultato. Il Modica ha reagito andando ancora a segno con Belluso e Torres Martinez e portando a casa una vittoria importante, che consente di salire a quota 70. Il Modica incrementa il suo vantaggio sul Vittoria, secondo in classifica, oggi sconfitto in trasferta dall’Atletico Catania / Viagrande.

(foto della pagina facebook Modica calcio 1932)

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