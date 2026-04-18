Un murale dedicato a Turi Ottone: il Vittoria prepara il rush finale con la festa degli ultra

Un murale all’esterno dello stadio dedicato a Turi Ottone, il tifoso ultra del Vittoria morto nell’agguato mafioso del 2 gennaio 1999.

È stato inaugurato nei giorni scorsi ed è una delle novità di quest’ultima fase del campionato che vede il Vittoria alle prese con le ultime due gare, la prima delle quali, domani contro il Giarre, sarà l’ultima disputata in casa dalla formazione biancorossa. L’ultima partita sarà disputata fuori casa ad Avola.

Il Vittoria ha già conquistato la seconda posizione, disputerà i play off con una situazione di vantaggio e potrà contare su due risultati su tre. Anche il pareggio la promuoverebbe nella sfida diretta contro la quinta classificata che – classifica alla mano e con due gare ancora da disputare – potrebbe essere una tra Avola, Atletico Catania /Viagrande, Mazzarrone, Messana e Leonzio. Tra queste cinque squadre si definiranno le tre che disputeranno i play off e si definirà la classifica. Il Vittoria, a quota 57, con nove punti di vantaggio sulla seconda, si trova già a debita distanza.

La classifica finale del campionato di Eccellenza è molto netta e delinea chiaramente i valori in campo. Il Modica ha vinto con merito, dominando su tutti, e si trova a quota 70. Segue il Vittoria, a 13 lunghezze, e poi ancora un divario di nove punti tra il Vittoria e le altre.

Una classifica molto “lunga”, quindi e un campionato che ha già regalato le sue emozioni, mentre nelle ultime due giornate si definiranno le altre posizioni sia in zona play off che in zona play out.

Uno dei momenti finali per festeggiare la squadra è stato l’inaugurazione del murale dedicato alla Curva Sud “Turi Ottone” all’esterno dello stadio “Gianni Cosimo”. Hanno partecipato la squadra al completo, giocatori e dirigenti, il sindaco e l’assessore Fabio Prelati, gruppi di tifosi provenienti da altre città siciliane, Barcellona Pozzo di Gotto, Modica, Niscemi e Scicli. Il murale è dedicato a Turi Ottone.

Era presente anche la sorella di Turi, Rosalinda Ottone Il murale è stato realizzato dalla società e dai tifosi UV 93.

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