Modica Calcio in trasferta a Gioiosa Marea: riparte la corsa dopo lo stop

Dopo due settimane di pausa, il campionato di Eccellenza Girone B torna in campo e il Modica Calcio è pronto a rimettersi in marcia. I rossoblù affronteranno in trasferta la Polisportiva Gioiosa in una sfida che, pur senza particolari pressioni di classifica, si preannuncia tutt’altro che semplice.

La gara, in programma sabato 11 aprile alle ore 16:00 a Gioiosa Marea, rappresenta un banco di prova importante per la squadra di mister Raciti, intenzionata a chiudere al meglio una stagione già trionfale.

Una ripresa da affrontare con attenzione

Lo stop di due settimane è servito al Modica per riorganizzare energie e concentrazione dopo la sconfitta casalinga contro l’Acquedolcese. Il tecnico Raciti ha intensificato il lavoro sul campo, programmando allenamenti continui dal martedì al sabato per mantenere alta la condizione fisica e mentale del gruppo.

Nonostante la promozione già conquistata e il titolo di campione del Girone B di Eccellenza, la squadra non vuole cali di tensione. Le ultime tre partite di campionato rappresentano infatti un passaggio fondamentale anche in vista della Supercoppa, dove i rossoblù affronteranno il Licata.

Una trasferta lunga e insidiosa

La sfida contro la Polisportiva Gioiosa si presenta come una gara da non sottovalutare. All’andata il Modica riuscì a imporsi con autorità dopo essere passato inizialmente in svantaggio, ribaltando il match con cinque reti e una prestazione offensiva di alto livello.

Il ritorno, però, racconta una storia diversa. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento senza particolari obiettivi di classifica: il Modica ha già festeggiato la promozione in Serie D, mentre il Gioiosa ha ottenuto con anticipo la salvezza, restando lontano dalla zona playoff.

Questo scenario potrebbe rendere la partita più aperta e imprevedibile, con ritmi meno condizionati dalla pressione ma comunque intensi sul piano agonistico.

Le scelte di Raciti e i convocati

Il Modica si presenta alla trasferta con quasi tutta la rosa a disposizione. Restano fuori Maimone, ancora alle prese con un infortunio, e Brugaletta, fermato da una squalifica.

Per il resto, mister Raciti potrà contare su un gruppo ampio e motivato, deciso a non concedere nulla nonostante la classifica già definita. Tra i pali spazio a Romano e Truppo, mentre il reparto difensivo vedrà protagonisti Mollica, Spadaro, Sangare e Intzidis.

A centrocampo ampia scelta con Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola e Cappello, mentre in attacco saranno Belluso, Savasta, Torres e Bonanno a guidare la fase offensiva.

Obiettivo continuità verso la Supercoppa

La sfida di Gioiosa Marea rappresenta molto più di una semplice gara di fine stagione. Per il Modica è l’occasione per mantenere alta la concentrazione e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Supercoppa contro il Licata.

Chiudere il campionato con prestazioni convincenti significherebbe infatti consolidare ulteriormente il percorso vincente costruito durante l’anno e lanciare un segnale chiaro anche in vista dei prossimi impegni.

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