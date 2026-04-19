Ragusa soffre e pareggia. La salvezza si deciderà contro Acireale e Athletic Club Palermo

Ragusa e Sancataldese non si fanno male. Le due squadre, entrambe coinvolte nella zona play out, sono scese in campo con timori reverenziali. Il Ragusa ha provato a far sua la partita e a conquistare tre punti importanti, che sarebberoi potuti risultare decisivi per cercare di abbandonare la zona play out e conquistare la salvezza diretta.

Ma la squadfìra allenata da Gaetano Lucenti non è riuscita a superare l’attenta difesa ospite, che ha concesso pochi spazi e ha cercato costantemente di contrattaccare: il risultato a occhiali probabilmente non accontenta nessuna delle due squadre. Il Ragusa dovrà soffrire e lottare fino all’ultimo per cercare di conquistare la salvezza diretta, che ora si allontana anche perché un avversario diretto, il Castrum Favara, ha vinto oggi contro il Gela facendo un passo avanti in classifica.

Nelle ultime due giornate di campionato il Ragusa giocherà in trasferta, tra sette giorni, sul terreno dell’Acireale, altra squadra della lotteria dei play out e chiuderà in casa, in una gara che potrebbe essere proibitiva, contro l’Athletic Palermo. Ma il ragusa darà tutto per regalare ai tifosi la soddisfazione e la gioia di una salvezza che sembrava utopia all’inizio del campionato, viste le difficoltà estive.

“Oggi abbiamo guadagnato un punto – ha detto nel fine partita mister Lucenti – abbiamo trovato una squadra robusta, che ci ha messo in difficoltà, specie sulle ripartenze. Per loro era una delle ultime occasioni per agguantare i play out. Per noi oggi è un punto guadagnato e ci giocheremo tutto domenica prossima ad Acireale e nella gara dell’ultima giornata contro l’Athletic Club Palermo”.

© Riproduzione riservata