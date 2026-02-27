McDonald’s, a Modica è corsa alle selezioni: 50 nuove assunzioni per il ristorante in arrivo

Ieri a Modica si è accesa una nuova opportunità per il lavoro giovanile e per l’economia locale. Il McDonald’s Job Tour ha fatto tappa in città trasformando il Palazzo dei Mercedari nel cuore pulsante dei colloqui per il nuovo ristorante di prossima apertura.

Al Palazzo dei Mercedari i primi 150 colloqui per entrare nel team

La giornata ha segnato l’inizio ufficiale della selezione del personale: 150 candidati hanno sostenuto un colloquio individuale confrontandosi anche con dipendenti provenienti da altri ristoranti della provincia di Ragusa. L’obiettivo è chiaro: inserire 50 nuove risorse nel team del locale che aprirà nei prossimi mesi, rafforzando una presenza che in provincia conta già cinque ristoranti attivi.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. Giovani, studenti e lavoratori in cerca di nuove opportunità hanno affollato gli spazi del palazzo storico, simbolo culturale della città, trasformato per un giorno in una porta d’accesso al mondo del lavoro strutturato.

Contratti stabili e formazione: cosa offre McDonald’s

Le persone selezionate saranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni operative, con contratti part-time o full-time regolati dal Contratto Nazionale del Turismo. La retribuzione sarà parametrata al numero di ore settimanali previste.

Si tratta di un’opportunità concreta e stabile. In Italia il 92% dei dipendenti McDonald’s è assunto con contratto stabile, un dato che rafforza la reputazione dell’azienda come uno dei principali datori di lavoro nel settore della ristorazione veloce.

Un piano nazionale da 5.000 assunzioni nel 2026

L’iniziativa di Modica rientra nel piano di crescita nazionale che prevede 5.000 nuove assunzioni in tutta Italia entro l’anno. Attualmente McDonald’s conta oltre 800 ristoranti nella Penisola, 38.000 dipendenti e più di un milione di clienti serviti ogni giorno.

Numeri che raccontano una realtà in continua espansione e che confermano come l’apertura del nuovo punto vendita modicano non sia un episodio isolato, ma parte di una strategia di sviluppo più ampia.

Giovani, inclusione e pari opportunità

L’azienda sottolinea il proprio impegno verso inclusione e valorizzazione del talento. Il 62% dei dipendenti è rappresentato da donne e il 50% degli store manager è donna. Il 55% dei lavoratori ha meno di 29 anni e il 32% è studente, a dimostrazione di un modello organizzativo che dialoga con le nuove generazioni.

Fondamentale è anche la formazione: oltre un milione di ore all’anno dedicate alla crescita professionale, con percorsi strutturati che consentono reali possibilità di carriera interna.

