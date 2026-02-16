McDonald’s torna a Modica. Ben 50 posti di lavoro, ecco come candidarsi

McDonald’s apre a Modica. È ufficiale l’arrivo in città del nuovo ristorante della multinazionale americana, che porterà con sé 50 nuove opportunità di lavoro e un’importante ricaduta economica sul territorio. L’ubicazione del ristorante sarà in via Cava Gucciardo, al polo commerciale. L’apertura è prevista fra la primavera e l’estate 2026.

La nuova apertura rientra nel piano di espansione nazionale dell’azienda per il 2026, che prevede 5.000 nuove assunzioni in tutta Italia. Per Modica si tratta di un investimento significativo, destinato a rafforzare il tessuto commerciale locale e ad ampliare l’offerta nel settore della ristorazione.

Selezioni già online: come candidarsi

In vista dell’apertura, sono già partite le selezioni attraverso il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante dedicato al reclutamento del personale per i nuovi ristoranti.

I candidati potranno partecipare alla prima fase online entro il 23 febbraio, compilando il questionario sul sito ufficiale McDonald’s e caricando il proprio curriculum vitae. Dopo una prima valutazione, seguirà un test attitudinale e, per i profili idonei, la convocazione ai colloqui individuali che si svolgeranno durante la tappa modicana del Job Tour nella seconda metà di febbraio 2026.

link https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/mcitalia-job-tour

Lavoro stabile e crescita professionale

L’azienda è alla ricerca di persone motivate, con voglia di lavorare in squadra e a contatto con il pubblico. McDonald’s evidenzia che il 92% dei contratti nei suoi ristoranti è stabile e che i dipendenti possono accedere a percorsi di formazione strutturati, con concrete possibilità di crescita interna.

