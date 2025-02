Mattina di terrore sulla Ragusa-Catania: strada chiusa dopo grave incidente

Grave incidente stradale alle prime luci dell’alba sulla Strada Statale Ragusa-Catania, in contrada Marcellino, all’altezza di Lentini. Il bilancio è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 5:30 tra una Jeep “Limited”, condotta da un uomo in direzione Catania, e un camion “Cabstar”, che procedeva in senso opposto. Ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Augusta per stabilire le cause dell’impatto. A seguito dello scontro, entrambi i veicoli si sono ribaltati.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’Audi A3, i cui occupanti, fortunatamente, sono rimasti illesi. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche la Polizia e il personale dell’ANAS per gestire la viabilità.

© Riproduzione riservata