Maltempo: verso lo stato di calamità naturale. Ecco le richieste

Il maltempo che ha colpito recentemente la Sicilia sud-orientale ha causato notevoli danni al territorio e alla popolazione. In seguito a questo evento, diversi rappresentanti politici stanno esprimendo la loro preoccupazione e chiedendo al governo regionale di dichiarare lo stato di crisi o di calamità naturale.

La Regione attiva le procedure

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di essere in contatto costante con il capo della Protezione Civile regionale e di stare valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale. Inoltre, il presidente sta considerando anche la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza nazionale a Palazzo Chigi.

La richiesta dell’on. Assenza

L’on. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, ha dichiarato che le province di Ragusa e Siracusa sono state particolarmente colpite dal maltempo. Egli ha sottolineato la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale per poter richiedere le risorse finanziarie necessarie per ristoruire i danni ai privati, alle strutture pubbliche e ai comparti economici più colpiti.

L’intervento dell’on. Dipasquale

Il deputato del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, ha chiesto al governo regionale di dichiarare immediatamente lo stato di calamità e di sensibilizzare l’esecutivo nazionale affinché gli aiuti siano celeri e concreti. Dipasquale ha sottolineato che i danni subiti da imprese, privati e patrimonio pubblico sono ingenti e che il governo regionale deve dare risposte immediate.

L’appello di Gurrieri al sindaco Cassì

Il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Gurrieri, ha chiesto al sindaco Peppe Cassì di attivare le procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Gurrieri ha sottolineato la gravità della situazione e ha affermato che è necessario agire rapidamente per fornire aiuto ai residenti colpiti dal maltempo.

La prevenzione

In conclusione, la comunità politica siciliana è preoccupata per i danni causati dal maltempo e sta chiedendo al governo regionale di dichiarare lo stato di crisi o di calamità naturale. Questo permetterebbe di ottenere le risorse finanziarie necessarie per ristorare dai danni e fornire aiuto ai residenti colpiti dal maltempo. È importante che il governo regionale agisca rapidamente per affrontare questa situazione difficile.