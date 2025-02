“Maialini vaganti” ripresi dalle telecamere: tolleranza zero contro chi sporca Santa Croce Camerina

La denuncia arriva dal sindaco di Santa Croce Camerina tramite social. Si tratta dell’ ennesimo gesto di inciviltà ai danni del territorio e il sindaco non esita a chiamarli “maialini”. Le telecamere hanno catturato una persona che, senza farsi troppi scrupoli, ha abbandonato rifiuti lungo una strada del territorio, lanciando i sacchi dall’auto e dimostrando una totale mancanza di rispetto per l’ambiente. Un gesto che danneggia non solo l’immagine di Santa Croce Camerina, ma anche la qualità della vita di tutti i suoi cittadini.

Un messaggio chiaro: i trasgressori saranno puniti



L’amministrazione comunale ribadisce con fermezza che simili comportamenti non saranno tollerati. “Chi sporca il nostro paese sarà individuato e sanzionato. Non ci sarà alcuna tolleranza verso questi incivili che mettono a rischio la bellezza e la dignità del nostro territorio,” ha dichiarato il primo cittadino. In collaborazione con il vice sindaco Francesco Dimartino, la Polizia Locale e la Squadra di Tutela del Territorio, proseguono senza sosta le attività di monitoraggio. Le autorità stanno intensificando i controlli per individuare i responsabili e garantire che vengano puniti secondo la legge.

Un appello alla comunità



L’amministrazione comunale si rivolge a tutti i cittadini di Santa Croce Camerina: “Chiediamo la collaborazione di chi ama e rispetta il nostro territorio. Segnalate comportamenti illeciti e aiutateci a mantenere pulito il nostro paese.” Solo con l’impegno di tutti sarà possibile garantire un ambiente sano e decoroso per le future generazioni.

