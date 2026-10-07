Madonna del Rosario, cresce l’attesa all’Ecce Homo: tra devozione, tradizione e la processione di domenica

È una giornata nel segno della fede e della devozione quella che si sta vivendo nella chiesa dell’Ecce Homo di Ragusa in occasione della memoria liturgica della Madonna del Rosario. Dopo i momenti di preghiera vissuti questa mattina, l’attenzione della comunità è ora rivolta agli appuntamenti di questa sera e agli eventi che accompagneranno i festeggiamenti fino alla processione di domenica.Molto partecipata è stata la santa messa celebrata ieri sera, presieduta da don Gerardo Bouzada Lc e animata dal movimento “Incontro matrimoniale” di Ragusa, alla presenza anche dei coordinatori regionali. Un momento di particolare intensità che ha coinvolto numerosi fedeli nel percorso di preparazione alla festa.Questa mattina, nella giornata dedicata alla memoria liturgica della Madonna del Rosario, sono state celebrate le sante messe delle 9 e delle 11, caratterizzate dalla benedizione delle corone del Rosario. Alle 19 è invece in programma l’ultima celebrazione della giornata.Questa sera, alle 20,30, sarà il comitato festa 2026 a guidare la recita del Rosario meditato, altro momento centrale di preghiera e raccoglimento per la comunità dell’Ecce Homo.I festeggiamenti proseguiranno domani sera, alle 20,30, nel salone parrocchiale con la proiezione del film “War Room”, una serata cinematografica dedicata a una pellicola incentrata sul tema della fede e della preghiera.Dal 9 all’11 ottobre è inoltre prevista la Fiera del dolce nel salone parrocchiale. Venerdì 9, alle 20,30, piazza Solferino ospiterà il concerto dell’associazione culturale Cantus Novo, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta.Sabato 10 ottobre sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti. Alle 20 è prevista l’accoglienza e l’esposizione della nuova Varicedda, curata dai bambini e dai ragazzi della parrocchia. Alle 20,30 spazio alla sagra casereccia in piazza Solferino e, alle 21, alla serata musicale e di ballo con Peppe Cannizzo.Intanto continuano anche le attività di pulizia straordinaria nell’area parrocchiale, portate avanti dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale. L’obiettivo è garantire il massimo decoro della zona in vista dell’appuntamento più atteso, quello di domenica, quando il simulacro della Madonna sarà portato in processione per le strade della parrocchia.La festa dell’Ecce Homo sta dunque entrando nella sua fase più intensa, con una comunità che sta vivendo questi giorni alternando preghiera, tradizione e momenti di condivisione, in attesa della processione di domenica.